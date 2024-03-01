Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiC Staffel 1 Folge 12 vom 01.03.2024
Folge 12: Der Feigling

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Malo und seine Crew geraten während eines Routineauftrags in eine Falle des bösen Professors und werden in einer Zeitschleife gefangen. Sie müssen all ihren Einfallsreichtum aufbieten, um zu entkommen und die Pläne des Professors zu vereiteln.

