Malo Korrigan
Folge 12: Der Feigling
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo und seine Crew geraten während eines Routineauftrags in eine Falle des bösen Professors und werden in einer Zeitschleife gefangen. Sie müssen all ihren Einfallsreichtum aufbieten, um zu entkommen und die Pläne des Professors zu vereiteln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF