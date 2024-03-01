Die Trucker-VersammlungJetzt kostenlos streamen
Malo Korrigan
Folge 13: Die Trucker-Versammlung
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo und seine Crew kommen dem dubiosen Space-Trucker Vance zu Hilfe, der in einem Nebel festsitzt. An Bord hat er illegale Fracht, die jeden Moment explodieren könnte. Malo und seine Freunde müssen sich etwas einfallen lassen, und die Zeit drängt.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF