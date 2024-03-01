Zum Inhalt springenBarrierefrei
Malo Korrigan

Die Sternenkarte

RiCStaffel 1Folge 5vom 01.03.2024
Die Sternenkarte

Folge 5: Die Sternenkarte

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Roberta möchte für ein paar Tage nach Xanthos, um sich zu erholen. Malo und seine Crew wollen sie hinbringen. Sie haben keine Ahnung, dass auf Krill Fireng ein so genannter Psionic-Fresser aus dem Labor entkommen ist.

