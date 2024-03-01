Malo Korrigan
Folge 5: Die Sternenkarte
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Roberta möchte für ein paar Tage nach Xanthos, um sich zu erholen. Malo und seine Crew wollen sie hinbringen. Sie haben keine Ahnung, dass auf Krill Fireng ein so genannter Psionic-Fresser aus dem Labor entkommen ist.
