Droht Österreich die Deindustrialisierung? - Lohnstückkosten & ihr Auswirkungen
Folge 5: Droht Österreich die Deindustrialisierung? - Lohnstückkosten & ihr Auswirkungen
12 Min.Folge vom 01.09.2025
Österreichs Wirtschaft gerät zunehmend unter Druck: Hohe Löhne, steigende Produktionskosten und wachsende Konkurrenz aus dem Ausland setzen vor allem exportorientierte Industriebetriebe unter Zugzwang. Das Land verliert an Wettbewerbsfähigkeit, wie das aktuelle IMD-Ranking zeigt – zusätzlich belasten bürokratische Hürden die Unternehmen massiv.
