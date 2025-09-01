Zum Inhalt springenBarrierefrei
Droht Österreich die Deindustrialisierung? - Lohnstückkosten & ihr Auswirkungen

Staffel 1Folge 5vom 01.09.2025
12 Min.Folge vom 01.09.2025

Österreichs Wirtschaft gerät zunehmend unter Druck: Hohe Löhne, steigende Produktionskosten und wachsende Konkurrenz aus dem Ausland setzen vor allem exportorientierte Industriebetriebe unter Zugzwang. Das Land verliert an Wettbewerbsfähigkeit, wie das aktuelle IMD-Ranking zeigt – zusätzlich belasten bürokratische Hürden die Unternehmen massiv.

