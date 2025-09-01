Österreichs Export unter Druck: Wie Trump & Handelskonflikte die Wirtschaft bedrohenJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Österreichs Export unter Druck: Wie Trump & Handelskonflikte die Wirtschaft bedrohen
9 Min.Folge vom 01.09.2025
Österreichs Exportwirtschaft steht unter Druck: Hohe Produktionskosten, geopolitische Unsicherheiten und neue Konkurrenz aus China belasten Unternehmen und gefährden Arbeitsplätze. Besonders betroffen sind exportabhängige Regionen wie die steirische Autoindustrie – doch innovative Betriebe versuchen mit Forschung, Diversifizierung und neuen Märkten gegenzusteuern. Die zentrale Frage bleibt: Reicht das, um Österreichs Rolle als Exportnation zu sichern?
