Cyberkräfte - KryptographieJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Cyberkräfte - Kryptographie
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Wie schützt das Österreichische Bundesheer sensible Daten? Der Clip zeigt Grundlagen der Kryptographie, vom Schlüsselmanagement bis zu sicheren Protokollen, und erklärt, warum Verschlüsselung in Einsätzen und im Cyber Defence‑Alltag unverzichtbar ist.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV