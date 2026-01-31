Cyberkräfte - Security AnalystJetzt kostenlos streamen
Mehr als nur ein Job
Folge 14: Cyberkräfte - Security Analyst
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Als Security Analyst jagst du Anomalien in Logs, erkennst Angriffe frühzeitig und leitest Gegenmaßnahmen ein. Das Video zeigt SOC‑Workflows, Threat‑Intel und Incident‑Response im militärischen Umfeld.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV