Männerdomäne? Von wegen.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Männerdomäne? Von wegen.
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Frauen im Bundesheer: Der 40‑Sekunden‑Spot zeigt Soldatinnen im Einsatz, beim Training und in Führungsfunktionen. Sichtbar werden Aufgabenvielfalt, Teamspirit und Förderung.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV