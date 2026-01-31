Lehre beim Heer - SattlereiJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Lehre beim Heer - Sattlerei
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Tradition trifft Einsatzrealität: In der Sattlerei entstehen und werden repariert – von Tragegestellen über Planen bis Spezialtaschen. Der Short Cut zeigt Handwerk, Materialien und Qualitätssicherung.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV