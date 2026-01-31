Militärpolizei: Komm in unser TeamJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Militärpolizei: Komm in unser Team
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Militärpolizei im Porträt: Personenschutz, Objektschutz und Ermittlungen im In‑ und Ausland. Der Imageclip verbindet Einsatzaufnahmen mit Ausrüstung, Training und Karrierewegen.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV