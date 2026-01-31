Lehre beim Heer - KFZ TechnikJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Lehre beim Heer - KFZ Technik
Folge vom 31.01.2026Ab 12
Fahrzeugeinsatz beginnt in der Werkstatt: Kfz‑Technik im Bundesheer von Diagnose über Instandsetzung bis Abnahmefahrt. Ausbildung, Spezialwerkzeug und Teamarbeit stehen im Mittelpunkt.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV