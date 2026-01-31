Werde Teil der MilitärpolizeiJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Werde Teil der Militärpolizei
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Karriere bei der Militärpolizei: Anforderungen, Auswahl und Weiterbildung kompakt erklärt. Der Clip richtet sich an Bewerber:innen und zeigt reale Aufgabenfelder im täglichen Dienst.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV