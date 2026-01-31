25iger wird nicht jederJetzt kostenlos streamen
Mehr als nur ein Job
Folge 7: 25iger wird nicht jeder
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
„Wieder tun statt nur darüber reden“: Der Clip zeigt die Rückkehr in Training und Einsatzroutine des Jägerbataillons 25. Fokus auf Teamwork, körperliche Fitness und taktische Abläufe.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV