Lehre beim Heer - MechatronikJetzt kostenlos streamen
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Folge 16: Lehre beim Heer - Mechatronik
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Mechatronik vernetzt Mechanik, Elektronik und IT – vom Sensor bis zur Steuerung. Der Film zeigt, wie Heeres‑Techniker Systeme prüfen, kalibrieren und für den Einsatz robust machen.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV