UnteroffiziersausbildungJetzt kostenlos streamen
Mehr als nur ein Job
Folge 10: Unteroffiziersausbildung
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Rückgrat der Truppe: Unteroffiziere führen Teams, planen Ausbildung und sichern Einsatzbereitschaft. Der Film verdeutlicht Verantwortung, Karrierepfade und die Kombination aus Fach‑ und Führungskompetenz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mehr als nur ein Job
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV