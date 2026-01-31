Wir sind das Jägerbataillon 25Jetzt kostenlos streamen
Mehr als nur ein Job
Folge 15: Wir sind das Jägerbataillon 25
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das luftbewegliche JgB 25 erklärt Auftrag, Ausbildung und Ausrüstung – von der Absprungvorbereitung bis zur Landezonen‑Sicherung. Klare Voice‑over‑Infos, ergänzt durch dynamische Einsatzbilder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mehr als nur ein Job
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV