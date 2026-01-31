Cyberkräfte - ProgrammiererJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: Cyberkräfte - Programmierer
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Programmierer:innen im Cyber‑Bereich entwickeln Tools, Schnittstellen und Automatisierungen für die IT‑Sicherheit des Bundesheeres. Der Short Cut beleuchtet Stack, Code‑Reviews und Teamwork zwischen Dev, Ops und Security.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV