Flugsicherung - Job mit Verantwortung,Technik und ZukunftJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Flugsicherung - Job mit Verantwortung,Technik und Zukunft
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Flugsicherung im Bundesheer: Wie Radar, Tower und Einsatzführung zusammenspielen, um den militärischen Flugverkehr sicher zu leiten. Der Short Cut erklärt Verfahren, Kommunikation und Technik hinter jedem Start.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV