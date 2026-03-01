MERYN am Montag: Akupunktur - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 73: MERYN am Montag: Akupunktur - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 01.03.2026
Akupunktur ist ein 3.000 Jahre altes Heilverfahren der chinesischen Medizin. Dr. Josef Stockenreiter erklärte bei "MERYN am Montag", wie sie wirkt, bei Bewegungsschmerzen, Asthma und starken Menstruationsbeschwerden hilft und wann sie empfohlen wird.
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