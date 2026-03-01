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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Akupunktur - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 73vom 01.03.2026
MERYN am Montag: Akupunktur - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 73: MERYN am Montag: Akupunktur - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 01.03.2026

Akupunktur ist ein 3.000 Jahre altes Heilverfahren der chinesischen Medizin. Dr. Josef Stockenreiter erklärte bei "MERYN am Montag", wie sie wirkt, bei Bewegungsschmerzen, Asthma und starken Menstruationsbeschwerden hilft und wann sie empfohlen wird.

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