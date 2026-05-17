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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Bluthochdruck - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 83vom 17.05.2026
MERYN am Montag: Bluthochdruck - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 83: MERYN am Montag: Bluthochdruck - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 17.05.2026

Bluthochdruck, auch arterielle Hypertonie genannt, zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen und bleibt oft lange unbemerkt. Dabei erhöht ein dauerhaft zu hoher Blutdruck das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Folgeerkrankungen deutlich. In Österreich ist rund jede vierte erwachsene Person von Bluthochdruck betroffen. Doch ab wann spricht man überhaupt von Bluthochdruck? Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es? Und wie kann man den Blutdruck wirksam senken? Siegfried Meryn beantwortete Ihre Fragen anlässlich des Welt-Hypertonie-Tags gemeinsam mit Danielle Diarra, Internistin und Nephrologin.

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