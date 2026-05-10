MERYN am Montag: Hüft-OP - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 82: MERYN am Montag: Hüft-OP - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 10.05.2026
Wenn Gehen schmerzhaft wird und die Beweglichkeit im Alltag zunehmend eingeschränkt ist, kann eine Hüft-OP notwendig werden. In Österreich werden laut Angaben des Sozialministeriums jedes Jahr um die 21.000 künstlichen Hüftgelenke eingesetzt, damit zählt die Hüft-OP zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation und wie läuft der Eingriff ab? Welche Alternativen gibt es? Wie lange dauert die Rehabilitation, und wann ist man wieder mobil? Siegfried Meryn beantwortete Ihre Fragen gemeinsam mit dem Experten Martin Faschingbauer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.
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