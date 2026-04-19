MERYN am Montag: Weisheitszähne - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 79: MERYN am Montag: Weisheitszähne - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 19.04.2026
Weisheitszähne treten meist im späten Jugend- bis frühen Erwachsenenalter auf und können Schmerzen, Entzündungen, Schwellungen oder Zahnverschiebungen verursachen. Manche brechen problemlos durch, andere bleiben im Kiefer. Der Teaser stellt die Frage, wann eine Entfernung wirklich nötig ist, welche Beschwerden riskant sind und wie der Eingriff abläuft. Bildquelle: ORF
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