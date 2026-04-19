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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Weisheitszähne - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 79vom 19.04.2026
MERYN am Montag: Weisheitszähne - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 79: MERYN am Montag: Weisheitszähne - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 19.04.2026

Weisheitszähne treten meist im späten Jugend- bis frühen Erwachsenenalter auf und können Schmerzen, Entzündungen, Schwellungen oder Zahnverschiebungen verursachen. Manche brechen problemlos durch, andere bleiben im Kiefer. Der Teaser stellt die Frage, wann eine Entfernung wirklich nötig ist, welche Beschwerden riskant sind und wie der Eingriff abläuft. Bildquelle: ORF

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