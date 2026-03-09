MERYN am Montag: Menopause - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 74: MERYN am Montag: Menopause - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 09.03.2026
Die Wechseljahre standen im Mittelpunkt der Sendung bei Meryn. Thema waren typische Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafprobleme und Gelenkschmerzen sowie die Folgen hormoneller Veränderungen. Siegfried Meryn sprach mit der Expertin Doris Gruber über die Abläufe der Menopause, geeignete Therapien und die Frage, ob eine Hormonersatzbehandlung sinnvoll sein kann. Bildquelle: ORF
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