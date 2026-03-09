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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Menopause - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 74vom 09.03.2026
MERYN am Montag: Menopause - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 74: MERYN am Montag: Menopause - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 09.03.2026

Die Wechseljahre standen im Mittelpunkt der Sendung bei Meryn. Thema waren typische Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafprobleme und Gelenkschmerzen sowie die Folgen hormoneller Veränderungen. Siegfried Meryn sprach mit der Expertin Doris Gruber über die Abläufe der Menopause, geeignete Therapien und die Frage, ob eine Hormonersatzbehandlung sinnvoll sein kann. Bildquelle: ORF

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