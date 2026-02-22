Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MERYN am Montag

MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 72vom 22.02.2026
MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre Fragen

MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen

MERYN am Montag

Folge 72: MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 22.02.2026

Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Kopfschmerzen und Müdigkeit können Symptome einer Glutenunverträglichkeit, oder sogar Zöliakie sein, bei der im unbehandelten Zustand schwerwiegende Langzeitfolgen entstehen können. Doch wie erkennt man die ersten Warnzeichen rechtzeitig? Wie kann man Glutenunverträglichkeit und Zöliakie unterscheiden? Und wie lässt sich eine glutenfreie Ernährung am besten in den Alltag integrieren? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen mit Martin Reichmayr, Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzfach Gastroenterologie und Hepatologie, in MERYN am Montag. Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an medizin@orf.at oder telefonisch unter +43/1/87878-25614.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MERYN am Montag
ORF III
MERYN am Montag

MERYN am Montag

Alle 1 Staffeln und Folgen