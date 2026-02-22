MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 72: MERYN am Montag: Glutenunverträglichkeit - Ihre Fragen
Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Kopfschmerzen und Müdigkeit können Symptome einer Glutenunverträglichkeit, oder sogar Zöliakie sein, bei der im unbehandelten Zustand schwerwiegende Langzeitfolgen entstehen können. Doch wie erkennt man die ersten Warnzeichen rechtzeitig? Wie kann man Glutenunverträglichkeit und Zöliakie unterscheiden? Und wie lässt sich eine glutenfreie Ernährung am besten in den Alltag integrieren? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen mit Martin Reichmayr, Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzfach Gastroenterologie und Hepatologie, in MERYN am Montag. Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an medizin@orf.at oder telefonisch unter +43/1/87878-25614.
