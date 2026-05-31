MERYN am Montag: Wie viel trinken im Sommer - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 84: MERYN am Montag: Wie viel trinken im Sommer - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 31.05.2026
Prof. Siegfried Meryn, ORF-III-Gesundheitsexperte, rückt in "Meryn am Montag" Gesundheitsthemen in den gesellschaftlichen Fokus. Gemeinsam mit einem Experten oder einer Expertin zum aktuellen Thema beantwortet Prof. Meryn wöchentlich und live konkrete Publikumsfragen. Die Themenpalette reicht dabei von A wie Alzheimer bis Z wie Zappelphilipp. Volkskrankheiten wie Diabetes oder Rheuma werden ebenso "behandelt", wie saisonale Krankheiten, Kinderkrankheiten oder neueste Forschungsansätze in der Krebsmedizin.
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