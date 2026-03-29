MERYN am Montag: Vegane oder Vegetarische Ernährung - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 77: MERYN am Montag: Vegane oder Vegetarische Ernährung - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 29.03.2026
Die Zahl der vegan und vegetarisch lebenden Menschen ist in Österreich in den letzten Jahren stark gestiegen. Die häufigsten Gründe dafür sind der Wunsch nach einer gesünderen Ernährung, eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks oder das Tierwohl. Doch was sind eigentlich die gesundheitlichen Vor- und Nachteile einer veganen oder vegetarischen Ernährung? Wie kann man einem Nährstoffmangel vorbeugen? Und wie kann man eine vegane oder vegetarische Ernährung gut in den Alltag integrieren? Siegfried Meryn beantwortete Ihre Fragen mit Hilfe der Expertin Katharina Miedzinska-Baran, Diätologin und Biologin.
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