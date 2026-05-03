MERYN am Montag: Schlaganfall - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 81: MERYN am Montag: Schlaganfall - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 03.05.2026
Ein Schlaganfall ist eine der häufigsten Todesursachen in Österreich. Die Erkrankung des Gehirns wird durch eine Störung der Durchblutung oder Schäden an den Blutgefäßen im Gehirn ausgelöst. Typische Symptome sind plötzliche Lähmungen, meist auf einer Körperseite, Sprach- oder Sehstörungen, Schwindel oder ein hängender Mundwinkel. Doch wie handelt man bei einem Schlaganfall richtig? Wie wird ein Schlaganfall therapiert? Und wie kann man ihn am besten vorbeugen? Siegfried Meryn beantwortet dazu Ihre Fragen gemeinsam mit Julia Ferrari, Neurologin, in Meryn am Montag.
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