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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Osteoporose - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 75vom 16.03.2026
MERYN am Montag: Osteoporose - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 75: MERYN am Montag: Osteoporose - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 16.03.2026

750.000 Österreicher:innen haben Osteoporose. Rückenschmerzen und Knochenbrüche können ohne äußere Einwirkung auftreten. Siegfried Meryn und Facharzt Christian Muschitz erklären Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und vorbeugende Maßnahmen. Bildquelle: ORF

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