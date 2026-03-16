MERYN am Montag: Osteoporose - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 75: MERYN am Montag: Osteoporose - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 16.03.2026
750.000 Österreicher:innen haben Osteoporose. Rückenschmerzen und Knochenbrüche können ohne äußere Einwirkung auftreten. Siegfried Meryn und Facharzt Christian Muschitz erklären Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und vorbeugende Maßnahmen. Bildquelle: ORF
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