MERYN am Montag: Zeckenschutzimpfung - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 80: MERYN am Montag: Zeckenschutzimpfung - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 27.04.2026
Mit den warmen Temperaturen beginnt auch wieder die Zeckensaison. Die kleinen Parasiten können beim Stich gefährliche Krankheitserreger übertragen, beispielsweise die Gehirnhautentzündung FSME. Österreich zählt zu den Risikogebieten für FSME, weshalb die Zeckenschutzimpfung besonders empfohlen wird. Doch wer sollte sich gegen FSME impfen lassen? Wie oft ist eine Auffrischung notwendig? Und wie gut schützt die Impfung tatsächlich? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen gemeinsam mit dem Impfexperten Norbert Nowotny, Virologe, Veterinärmedizinische Universität Wien, in Meryn am Montag.
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