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MERYN am Montag

Meryn am Montag: Parkinson - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 78vom 12.04.2026
Meryn am Montag: Parkinson - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 78: Meryn am Montag: Parkinson - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 12.04.2026

Parkinson-Krankheit ist häufig im Alter und zeigt sich durch Zittern, Steifheit und verlangsamte Bewegungen. Früh erkannt, lässt sich der Verlauf gut beeinflussen. Die Sendung klärt über Warnzeichen, Ursachen im Gehirn und moderne Therapien auf.

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