Meryn am Montag: Parkinson - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 78: Meryn am Montag: Parkinson - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 12.04.2026
Parkinson-Krankheit ist häufig im Alter und zeigt sich durch Zittern, Steifheit und verlangsamte Bewegungen. Früh erkannt, lässt sich der Verlauf gut beeinflussen. Die Sendung klärt über Warnzeichen, Ursachen im Gehirn und moderne Therapien auf.
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