MERYN am Montag: Abnehmspritze - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 76: MERYN am Montag: Abnehmspritze - Ihre Fragen
Medizinische Revolution oder Trend? Die Abnehmspritze, die ursprünglich für Diabetes- und Adipositaspatient:innen entwickelt wurde, wird immer mehr zum Lifestyleprodukt und teilweise auch ohne dringliche medizinische Gründe verschrieben. Doch wie funktioniert die Abnehmspritze eigentlich? In welchen Fällen ist sie tatsächlich zu empfehlen? Und welche Nebenwirkungen können beim Gebrauch auftreten? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen mit Hilfe der Expertin Johanna Brix, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie, in MERYN am Montag. Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an medizin@orf.at oder telefonisch unter +43/1/87878-25614.
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