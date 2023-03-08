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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Rauch, Jakomini, Hashemi und Ada im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 7vom 08.03.2023
Rauch, Jakomini, Hashemi und Ada im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 7: Rauch, Jakomini, Hashemi und Ada im Interview bei Milborn

53 Min.Folge vom 08.03.2023

Sandra Jakomini, Leiterin Mädchen- und Frauenberatung Leibnitz, Shoura Hashemi, Juristin, Johannes Rauch, Bundesminister, Die Grünen und Hanife Ada, Obfrau Yetis Bacim im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Frauenarmut und Gender, Frauen im Iran, Corona und Gewaltschutz.

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