Rauch, Jakomini, Hashemi und Ada im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 7: Rauch, Jakomini, Hashemi und Ada im Interview bei Milborn
53 Min.Folge vom 08.03.2023
Sandra Jakomini, Leiterin Mädchen- und Frauenberatung Leibnitz, Shoura Hashemi, Juristin, Johannes Rauch, Bundesminister, Die Grünen und Hanife Ada, Obfrau Yetis Bacim im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Frauenarmut und Gender, Frauen im Iran, Corona und Gewaltschutz.
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