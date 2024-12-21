Mini Spezial: WeihnachtsbastelnJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 193: Mini Spezial: Weihnachtsbasteln
5 Min.Folge vom 21.12.2024
Wie ist es, als Kind eine eigene Sendung zu gestalten? Welche Themen würden Kinder wählen? Alma und Felicia haben auf ORF KIDS eine Mini Spezial-Ausgabe selbst gedreht. In ihrer Sendung zeigen sie Basteltipps für Weihnachten. Bildquelle: ORF
