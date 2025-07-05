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Mini Spezial

Mini Spezial: Strandburg bauen

ORF KidsStaffel 1Folge 229vom 05.07.2025
Mini Spezial: Strandburg bauen

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Mini Spezial

Folge 229: Mini Spezial: Strandburg bauen

4 Min.Folge vom 05.07.2025

Wenn ihr schon immer einmal eine tolle Strandburg bauen wolltet, dann solltet ihr diese Folge nicht verpassen! Hier gibt es hilfreiche Tipps, damit eure Strandburg auch ganz bestimmt gelingt und auch noch toll aussieht. Bildquelle: ORF

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