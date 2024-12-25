Mini Spezial: Weihnachten und MüllJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 195: Mini Spezial: Weihnachten und Müll
6 Min.Folge vom 25.12.2024
Geschenkpapier, Verpackungen, Essensreste – rund um Weihnachten füllen sich die Müllsäcke schneller als sonst. Manche der Dinge, die wir sonst einfach wegschmeißen, können aber super wiederverwendet werden. Zum Beispiel um zu basteln. Was für toller Weihnachtsschmuck aus Müll entstehen kann, erfährt Esther in der 2B der Volksschule Hermannstraße in Klosterneuburg. Bildquelle: ORF
