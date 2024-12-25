Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geschenkpapier, Verpackungen, Essensreste – rund um Weihnachten füllen sich die Müllsäcke schneller als sonst. Manche der Dinge, die wir sonst einfach wegschmeißen, können aber super wiederverwendet werden. Zum Beispiel um zu basteln. Was für toller Weihnachtsschmuck aus Müll entstehen kann, erfährt Esther in der 2B der Volksschule Hermannstraße in Klosterneuburg. Bildquelle: ORF

