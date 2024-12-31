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Mini Spezial

Mini Spezial: Rauchfangkehrer

ORF KidsStaffel 1Folge 197vom 31.12.2024
Mini Spezial: Rauchfangkehrer

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Mini Spezial

Folge 197: Mini Spezial: Rauchfangkehrer

4 Min.Folge vom 31.12.2024

Warum schenkt man sich zu Silvester unter anderem kleine Rauchfangkehrer-Figuren? Und warum bringen die überhaupt Glück? Das erfährt ihr in dieser Ausgabe von "Mini Spezial". Bildquelle: ORF

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