Mini Spezial: Generalprobe "Zauberflöte für Kinder"Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 198: Mini Spezial: Generalprobe "Zauberflöte für Kinder"
6 Min.Folge vom 01.01.2025
In dieser Ausgabe von "Mini Spezial" besuchen wir die Generalprobe der "Zauberflöte für Kinder" in der Wiener Staatsoper. Julia bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen und darf auch mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0