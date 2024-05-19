Mini Spezial 2024: WildtierstationJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 20: Mini Spezial 2024: Wildtierstation
5 Min.Folge vom 19.05.2024
In dieser Ausgabe der "Mini Spezial" besucht Julia eine Wildtierstation. Dort werden verletzte oder verwaiste Wildtiere gesund gepflegt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Sie erfährt, was in der Station alles zu tun ist und darf auch bei der Rettung von Entenküken dabei sein. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0