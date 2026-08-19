Mini Spezial: Ellie und die HitzeJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 254: Mini Spezial: Ellie und die Hitze
3 Min.Folge vom 19.08.2026
ORF KiDS Hündin Ellie nimmt euch mit auf einen Tag in der Hitze in Wien. Und sie verrät ihr Geheimnis für die perfekte Abkühlung: Selbstgemachtes Eis für Frauli und Hund. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids