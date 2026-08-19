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Mini Spezial

Mini Spezial: Ellie und die Hitze

ORF KidsStaffel 1Folge 254vom 19.08.2026
Mini Spezial: Ellie und die Hitze

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Mini Spezial

Folge 254: Mini Spezial: Ellie und die Hitze

3 Min.Folge vom 19.08.2026

ORF KiDS Hündin Ellie nimmt euch mit auf einen Tag in der Hitze in Wien. Und sie verrät ihr Geheimnis für die perfekte Abkühlung: Selbstgemachtes Eis für Frauli und Hund. Bildquelle: ORF

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