Mini Spezial: Goldener SpatzJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 253: Mini Spezial: Goldener Spatz
8 Min.Folge vom 27.06.2026
Maus, Bernd, das Brot und das Sandmännchen: Lena und Stefan sind für eine Preisverleihung im deutschen Erfurt unterwegs. Sie nehmen euch mit auf eine Stadttour und ins Kino, wo ihr Film gezeigt wird. Bildquelle: ORF
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