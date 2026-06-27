Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mini Spezial

Mini Spezial: Goldener Spatz

ORF KidsStaffel 1Folge 253vom 27.06.2026
Mini Spezial: Goldener Spatz

Mini Spezial: Goldener SpatzJetzt kostenlos streamen

Mini Spezial

Folge 253: Mini Spezial: Goldener Spatz

8 Min.Folge vom 27.06.2026

Maus, Bernd, das Brot und das Sandmännchen: Lena und Stefan sind für eine Preisverleihung im deutschen Erfurt unterwegs. Sie nehmen euch mit auf eine Stadttour und ins Kino, wo ihr Film gezeigt wird. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mini Spezial
ORF Kids
Mini Spezial

Mini Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen