Mini Spezial
Folge 241: Mini Spezial: Eislaufplatz
7 Min.Folge vom 27.12.2025
Besuchst du gerne Eislaufplätze? Dann bist du bei dieser Ausgabe von "Mini Spezial" genau richtig! Julia besucht Mathias - er arbeitet auf einem Eislaufplatz und zeigt ihr, wie die Eisfläche für die Gäste bearbeitet werden muss. Und Julia darf sogar selber mit der Eismaschine fahren. Bildquelle: ORF
