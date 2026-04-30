Mini Spezial: Auri 1 - Wer bist denn du?Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 248: Mini Spezial: Auri 1 - Wer bist denn du?
6 Min.Folge vom 30.04.2026
Auf der grünen Wiese geht ein buntes Tier spazieren. Wandert unter Bäumen unter Sträuchern. Freut sich, dass hier Blumen sprießen. Aber dann stört Esther seine Ruh' und fragt "Wer bist denn du?" Und um genau das rauszufinden, besucht sie gemeinsam mit dem bunten Wesen namens Auri einen Zoo. Mit welchem Tier könnte das Maskottchen des Songcontests verwandt sein? Bildquelle: ORF
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