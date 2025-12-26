Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mini Spezial: Schrottplatz

ORF KidsStaffel 1Folge 240vom 26.12.2025
6 Min.Folge vom 26.12.2025

Bananenschalen kommen in den Biomüll, leere Flaschen ins Altglas - was aber passiert mit alten, kaputten Autos? Wie werden Autos, die nicht mehr repariert werden können entsorgt? Um das rauszufinden besucht Esther einen Schrottplatz. Hier werden alte Autos verwertet. Was passiert mit Teilen, die noch zu gebrauchen sind und was mit dem Rest? Ein Mini Spezial zwischen Altöl, Autotüren und Aha-Momenten. Bildquelle: ORF

