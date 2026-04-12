Mini Spezial: Was ist gesund?Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 247: Mini Spezial: Was ist gesund?
5 Min.Folge vom 12.04.2026
In der Kindheit werden die Grundsteine für das spätere Ernährungsverhalten gelegt. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder sich bewusst gesund ernähren. Aber was ist eigentlich gesund? Robert bereitet mit einer Gruppe von Kindern gemeinsam ihre Jausen zu und lernen dabei vieles Interessantes über die Ernährungspyramide. Bildquelle: ORF
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