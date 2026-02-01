Mini Spezial: Manga zeichnenJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 244: Mini Spezial: Manga zeichnen
7 Min.Folge vom 01.02.2026
Julia trifft sich mit Yunu, die ihr alles zum Thema Mangas erzählt. Sie erfährt, wie früher gezeichnet worden ist und wie das heutzutage gemacht wird. Und dann darf Julia auch selber noch kreativ werden. Wie das am Ende aussieht, seht ihr in dieser Folge von "Mini Spezial". Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0