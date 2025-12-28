Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mini Spezial: Elektroauto

ORF KidsStaffel 1Folge 242vom 28.12.2025
5 Min.Folge vom 28.12.2025

Gibt es in deiner Familie ein Auto? Und wenn ja, womit fährt es - mit Benzin, Diesel oder mit Strom? Immer öfter sind auf unseren Straßen E-Autos unterwegs. Wie aber werden die gebaut? Um das rauszufinden besucht Esther eine Autofabrik in Zwickau - hier werden Elektroautos gebaut. Von der Blechrolle aus der die ersten Teile gepresst werden bis zur Probefahrt auf einer Teststrecke kannst du hautnah dabei sein, wenn ein neues Auto entsteht. Bildquelle: ORF

