Mini Spezial: ElektroautoJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 242: Mini Spezial: Elektroauto
5 Min.Folge vom 28.12.2025
Gibt es in deiner Familie ein Auto? Und wenn ja, womit fährt es - mit Benzin, Diesel oder mit Strom? Immer öfter sind auf unseren Straßen E-Autos unterwegs. Wie aber werden die gebaut? Um das rauszufinden besucht Esther eine Autofabrik in Zwickau - hier werden Elektroautos gebaut. Von der Blechrolle aus der die ersten Teile gepresst werden bis zur Probefahrt auf einer Teststrecke kannst du hautnah dabei sein, wenn ein neues Auto entsteht. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0