Folge vom 11.01.2026
Hast du schon mal ein Auto aus Plastilin gesehen, das gleich groß ist, wie Autos, die auf der Straße fahren? Wozu werden diese Riesen-Modelle gemacht? Und wie werden neue Autos erfunden und gebaut? Um das herauszufinden, besucht Esther eine Autofabrik in Wolfsburg. Hier werden nicht nur Autos gebaut, sondern auch ganz neue entwickelt. Ein Mini Spezial zum Thema Autodesign. Bildquelle: ORF
