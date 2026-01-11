Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mini Spezial

Mini Spezial: Autodesigner

ORF KidsStaffel 1Folge 243vom 11.01.2026
Mini Spezial: Autodesigner

Mini Spezial: AutodesignerJetzt kostenlos streamen

Mini Spezial

Folge 243: Mini Spezial: Autodesigner

4 Min.Folge vom 11.01.2026

Hast du schon mal ein Auto aus Plastilin gesehen, das gleich groß ist, wie Autos, die auf der Straße fahren? Wozu werden diese Riesen-Modelle gemacht? Und wie werden neue Autos erfunden und gebaut? Um das herauszufinden, besucht Esther eine Autofabrik in Wolfsburg. Hier werden nicht nur Autos gebaut, sondern auch ganz neue entwickelt. Ein Mini Spezial zum Thema Autodesign. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mini Spezial
ORF Kids
Mini Spezial

Mini Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen