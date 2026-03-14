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Mini Spezial

Mini Spezial: Poetry Slam

ORF KidsStaffel 1Folge 245vom 14.03.2026
Mini Spezial: Poetry Slam

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Mini Spezial

Folge 245: Mini Spezial: Poetry Slam

7 Min.Folge vom 14.03.2026

Hast du schon einmal was von Poetry Slam gehört? Nein? Dann geht es dir wie Julia. Sie besucht deswegen Katharina. Die kennt sich nämlich richtig gut damit aus und zeigt Julia mit ein paar Übungen, wie man das selbst lernen kann. Am Ende hat Julia dann sogar einen Auftritt mit ihrem eigens geschriebenen Text. Bildquelle: ORF

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