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Mini Spezial

Mini Spezial: Auri 3 - Zeig mir deine Welt

ORF KidsStaffel 1Folge 252vom 14.05.2026
Mini Spezial: Auri 3 - Zeig mir deine Welt

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Mini Spezial

Folge 252: Mini Spezial: Auri 3 - Zeig mir deine Welt

7 Min.Folge vom 14.05.2026

Gemeinsam mit Auri, dem Maskottchen des Songcontests, besucht Esther die Stadthalle in Wien. Sie hat ihr Glockenspiel dabei und möchte beim großen Musikwettbewerb mitmachen. Auri führt sie hinter die Kulissen der Mega-Veranstaltung und zeigt ihr Maske, Garderoben und Technik. Am Ende besichtigten sie auch die riesige Bühne. Ob Esther mit ihrem Glockenspiel auf die Bühne darf? Bildquelle: ORF

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