Mini Spezial: Auri 3 - Zeig mir deine WeltJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 252: Mini Spezial: Auri 3 - Zeig mir deine Welt
7 Min.Folge vom 14.05.2026
Gemeinsam mit Auri, dem Maskottchen des Songcontests, besucht Esther die Stadthalle in Wien. Sie hat ihr Glockenspiel dabei und möchte beim großen Musikwettbewerb mitmachen. Auri führt sie hinter die Kulissen der Mega-Veranstaltung und zeigt ihr Maske, Garderoben und Technik. Am Ende besichtigten sie auch die riesige Bühne. Ob Esther mit ihrem Glockenspiel auf die Bühne darf? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids