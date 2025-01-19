Mini Spezial: Robert und das WintergemüseJetzt kostenlos streamen
Folge 201: Mini Spezial: Robert und das Wintergemüse
3 Min.Folge vom 19.01.2025
Robert fährt zu einem Bauern, der Glashäuser besitzt und sieht sich an, wie frisches Gemüse auch im Winter aus Österreich kommen kann. Dabei würden wir extra einen kleineren Bauern suchen, der die Glashäuser auch nachhaltig warmhält. Bildquelle: ORF
